Miguel Nascimento a um centésimo de Paris'2024: «Sei que estou a valer essa marca»

Depois de ter ficado a apenas um centésimo dos mínimos de acesso para os Jogos Olímpicos de Paris'2024 no Open de Portugal que se realiza no Funchal, Miguel Nascimento mostrou-se confiante que o tempo acabará por sair em breve. O nadador do Benfica ganhou a final dos 50 metros livres, com 21,97 segundos, à frente do colega Diogo Ribeiro e do ucraniano Andrii Govorov (V. Guimarães)."Estou satisfeito com esta minha vitória na final dos 50 livres que deu mínimos para o Mundial. Voltei a mostrar que Paris está no meu horizonte após ficar a um centésimo dos mínimos. Agora vou continuar a treinar para lá chegar porque sei que estou a valer essa marca. Estou muito contente pelos meus colegas que obtiveram mínimos para os Jogos, como é o caso do Diogo Ribeiro e de Andrii Govorov que fez mínimos para o Mundial", destacou o benfiquista na piscina no Funchal.