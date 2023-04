Miguel Nascimento com mínimos para Paris'2024

Depois de Diogo Ribeiro e Camila Rebelo, este domingo foi a vez de Miguel Nascimento conquistar mínimos para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, obtidos no último dia do Open de Portugal, na Madeira.O nadador do Benfica terminou os primeiros 50 metros do primeiro percurso da estafeta de 4x100 livres em 21,91 segundos superando a marca de mínimos fixada em 21,96."Ainda nem consigo respirar. Nem sei o que dizer. Finalmente consegui. Acho que ainda não acredito. Tenho de ligar à minha mulher [Victoria Kaminskaya nadadora olímpica em Londres 2016] para celebrar com ela. Na prova tentei-me focar e tentar melhorar alguns aspetos que não tinha conseguido quando fiquei a um centésimo na final do Open de Portugal. Senti a energia aqui do público, dos colegas e de toda a gente que está na piscina. Obviamente que ajudou", confessou Miguel Nascimento em declarações ao site da Federação (FPN).Outro destaque no último dia vai para Francisca Martins, que bateu o recorde nacional dos 200 metros livres. A nadadora do Foca Quinta da Lixa venceu destacada com 2.00,05 minutos superando o anterior máximo de Portugal que já lhe pertencia (2.00,96). Com este resultado, a portuguesa garante mínimos para o Campeonato da Europa sub-23.De referir que Francisca Martins, no primeiro dia do Open de Portugal superou o recorde nacional dos 100 livres ao vencer a final com 56,25 segundos melhorando o anterior máximo (56,39) que pertencia a Ana Pinho Rodrigues desde 4 de abril de 2019 em Coimbra.Já Diogo Ribeiro somou a terceira vitória em finais, numa final dos 50 mariposa, distância não olímpica.