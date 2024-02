Miguel Nascimento e o "irmão mais novo Diogo Ribeiro": «É um prazer estar neste processo com ele»

Diogo Ribeiro tem no colega e amigo Miguel Nascimento uma das suas grandes referências na natação. Na chegada a Lisboa vindo dos Mundiais nesta segunda-feira, o velocista que tem acompanhado de perto a evolução tremenda do 'menino' de 19 anos deixou elogios e perspetiva uma grande futuro para a natação portuguesa."É um prazer e é muito bom ouvir que sou uma referência para o Diogo. Já falámos muitas vezes sobre isto e é engraçado, como o tempo passa! Ainda há alguns anos ele era novinho e andava a olhar para mim de maneira 'quero ganhar ao Miguel' e agora ganhou as duas medalhas de ouro no Campeonato do Mundo. É fascinante o percurso dele, como ele tem crescido ao longo destes últimos anos com a nossa equipa, tem feito um percurso histórico na natação portuguesa. E no que puder ajudar, irei sempre ajudá-lo, com as minhas experiências, a minha maturidade de provas e aprender com ele, porque ele também está num percurso que até agora nunca nenhum português passou. E espero poder também contribuir fora da natação como amigo, como um irmão, que eu olho muito para ele como irmão mais novo, porque vejo nele o que eu era quando era pequeno. É um prazer estar neste processo com ele, estar aqui antes de acabar a minha carreira, poder usufruir e passar estes momentos ao lado de uma pessoa como ele", explicou Miguel Nascimento, que tem mínimos olímpicos nos 50 metros livres."Às vezes nós esquecemos que as provas podem não correr tão bem, mas como estamos fechados nestes momentos históricos, acho que nos esquecemos também do nosso individualismo e isto contagia toda a Seleção, todo o ambiente, e acaba por passar de outra forma, em vez de estarmos a focados só nos maus momentos, focarmos realmente que é possível alcançarmos estes resultados. E agora é tentar aproveitar esta boa onda, boa energia, bons resultados para tentarmos levar isto para o palco principal com os Jogos Olímpicos. E aí sim, usufruímos destes grandes treinadores e deste investimento que foi feito. Para nós, para Portugal, para dar realmente às gerações mais novas a motivação e o acreditar, que eu acho que é o mais importante que Portugal consegue", destacou, deixando palavras de apreço à equipa técnica liderada por Alberto Silva."A equipa técnica é fundamental, eles já passaram por isto. O 'Albertinho' tem 20 anos ou mais de experiência por medalhas, campeões do mundo, recordistas do mundo, campeões olímpicos, medalhados olímpicos. E melhor que ninguém eles sabem o que é necessário para chegar aqui, como chegar aqui, e depois de chegar aqui o que é que é preciso fazer para te manteres aqui. É muito importante ter alguém que já passou por isto, para saber lidar com estas emoções todas", sublinhou Miguel Nascimento na chegada dos Mundiais a Lisboa.