Miguel Nascimento e os Mundiais: «Seleção demonstrou garra, ambição e superação»

Miguel Nascimento fez este domingo o balanço aos Mundiais de Doha, enaltecendo o trabalho da comitiva nacional e destacando os feitos do "irmão" Diogo Ribeiro. O nadador do Benfica participou nos 50 metros livres, onde foi 26.º nas eliminatórias (22,25), e nadou os 4x100 metros estilos, estafeta que foi 10.ª neste último dia de provas no Qatar.

"Foram uns Campeonatos do Mundo recheados de boa energia, sucesso, experiências, mas acima de tudo de história. Eu, juntamente com a minha equipa técnica no início da época priorizámos o treino para os 100 metros com o intuito de fazer o melhor possível na estafeta, não descartando os 50 metros. Saio daqui de cabeça erguida, pois eu, juntamente com os meus colegas de estafeta deixámos tudo o que tínhamos naquela piscina, e quando isso acontece só temos que ficar felizes e orgulhosos, pois ficámos em 10.º lugar do Mundo!", começou por escrever o nadador do Benfica no Instagram, deixando depois palavras elogiosas a Diogo Ribeiro.

"Ao Diogo Ribeiro, meu irmão, agradecer por tudo o que ele está a fazer pela natação portuguesa e por todos os atletas portugueses. À minha equipa técnica, um obrigado, não só pelo dia a dia, mas por nos guiarem num caminho jamais alguma vez pisado em Portugal. O futuro será difícil, mas dá-nos esperança, força e motivação. Brilhante o que fizeram em tão pouco tempo, e por isso, um obrigado não chega", aplaudiu: "À minha família, ou melhor, ao meu pilar. Sem vocês eu não estaria aqui, vocês são a minha força, a minha motivação, mas acima de tudo, a minha casa".

"Parabéns a esta equipa, que mesmo não tenha cumprido os seus objetivos na totalidade, demonstraram garra, ambição e superação. Nunca se esqueçam que enquanto existir luz, existirá esperança. Ao meu colega João Costa [ausente por estar a recuperar de uma operação ao ombro], uma força especial, e nunca te esqueças , "life is 10% what happens to you and 90% how you react", prosseguiu Miguel Nascimento, agradecendo também ao Benfica, Comité Olímpico de Portugal e patrocinadores.

"Obrigado a todos pelo o apoio que tenho vindo a receber ao longo destes dias! No toca a mim, só queria dizer que I’ll be back, mas essencialmente I’ll be better", concluiu.