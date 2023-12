Miguel Nascimento ganha 100 metros livres

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois dos Europeus de piscina curta na Roménia, Miguel Nascimento foi um dos elementos da Seleção Nacional que esteve presente em Otopeni que regressou esta quinta--feira à competição.





Na jornada inaugural do Open de Coimbra, o nadador do Benfica venceu os 100 metros livres 50,09 segundos, o melhor resultado do dia a nível masculino, numa prova onde Diogo Ribeiro não participou.

Em femininos, o tempo de destaque pertenceu a Rafaela Azevedo (Algés), que nadou os 50 costas em 28,84 segundos, superiozando-se a Camila Rebelo (Louzan), que fez 29,42. Realce ainda para o triunfo de Mariana Cunha (Colégio Efanor) nos 100 mariposa (2.13,25).