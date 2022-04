Miguel Nascimento iguala recorde nacional dos 50 metros livres

Miguel Nascimento venceu a final dos 50 metros livres dos Nacionais de Coimbra com 22,16 segundos, igualando o seu recorde nacional absoluto feito em dezembro de 2020.O nadador do Benfica, que cumpriu mínimos para os Europeus de Roma e Mundiais de Budapeste, ficou à frente do seu colega de equipa Diogo Ribeiro, que terminou em segundo lugar com 22,43 segundos: o júnior havia feito 22,35 nas eliminatórias. Em terceiro lugar ficou outro atleta do Benfica, Miguel Marques, com 22,92 segundos.