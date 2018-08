Continuar a ler

AS







A história do miúdo de 10 anos que roubou um recorde a Michael Phelps

Diz-se que os recordes são para ser batidos e nem mesmo Michael Phelps, o mais bem sucedido nadador da história, escapa a essa frase feita. No fim de semana, o ex-atleta, agora com 33 anos, viu o pequeno Clark Kent (sim, como a famosa personagens de Super Homem), de apenas 10 anos, quebrar um recorde que lhe pertencia desde 1995, ao disputar a prova de 100 metros mariposa do Far West International Championship em 1:09:38, mais de um segundo mais veloz do que o registo que o tiburão de Baltimore havia fixado há 23 anos.De resto, até mesmo Michael Phelps reconheceu o feito do pequeno nadador norte-americano, publicando um 'tweet' no qual felicita o jovem pelo recorde alcançado.

Autor: Fábio Lima