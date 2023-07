Mollie O'Callaghan consegue 'dobradinha' inédita nos Mundiais de natação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A australiana Mollie O'Callaghan tornou-se esta sexta-feira, em Fukuoka, no Japão, a primeira nadadora a conseguir juntar em Mundiais os títulos dos 100 e 200 metros livres.

Hoje, Mollie O'Callaghan, de 19 amos, nadou a final dos 100 metros livres, em 52,16 segundos, impondo-se a Siobhan Haughey, de Hong Kong, e a Marrit Sttenbergen, dos Países Baixos, que conseguiram a prata e o bronze, respetivamente.

Com a revalidação do título mundial dos 100 livres, a australiana conseguiu a sua quarta medalha de ouro nos Mundiais de Fukuoka, depois de já ter vencido os 200 livres e as estafetas de 4x100 e 4x200 metros livres.

Na quarta-feira, O'Callaghan, detentora de dois ouros olímpicos em provas de estafetas, sagrou campeã mundial dos 200 metros livres, com um novo recorde mundial na distância, quebrando uma das marcas mais antigas que se se encontravam por bater.

Mollie O'Callaghan, de 19 anos, fixou o novo máximo dos 200 metros livres em 1.52,85 minutos e quebrou o anterior recorde mundial em 13 centésimos de segundo, detido pela nadadora italiana Federica Pellegrini, desde 29 de julho de 2009.