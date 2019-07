Mundiais: Alexis Santos e Gabriel Lopes falham final dos 200 metros estilos

Os portugueses Alexis Santos (Sporting) e Gabriel Lopes (Louzan) falharam esta quarta-feira o apuramento para a final dos 200 metros estilos dos Mundiais de natação, com os 12.º e 15.ºs lugares nas meias-finais.Em Gwangju, na Coreia do Sul, numa distância em que ambos já garantiram a presença em Tóquio2020, Alexis Santos terminou em 1.58,62 minutos - a sua marca para os Jogos é 1.58,19 - e Gabriel Lopes em 1.59,56 - mínimo de 1.58,59.Alexis Santos, que ainda vai disputar os 50 metros costas e os 4x200 livres, e Gabriel Lopes, que vai competir nos 200 costas, depois de ter sido 30.º nos 100 costas, terminaram nas sexta e sétima posições da primeira semifinal, vencida pelo suíço Jeremy Desplances, que, com o tempo de 1.56.73 minutos, protagonizou o melhor registo desta fase.O último nadador qualificado para a final de 200 estilos dos Mundiais foi o chinês Shun Wang, com o registo de 1.57,98.Também Ana Monteiro (Fluvial Vilacondense) falhou esta quarta-feira a qualificação para a final dos 200 metros mariposa, distância para a qual tem mínimos para Tóquio 2020 (2.08,40).A nadadora do Fluvial Vilacondense concluiu a prova em 2.09,72 minutos, mais 3,47 segundos do que a norte-americana Hali Flickinger, que venceu a série da portuguesa com o melhor registo no acesso à final, que fechou em 2.09,06.Ana Monteiro, que tinha sido 29.ª nos 100 metros mariposa, no domingo, foi hoje sexta na segunda meia-final dos 200 mariposa.Na quinta-feira, vão voltar a entrar em competição Gabriel Lopes, nos 200 metros costas, e Victoria Kaminskaya (Benfica), nos 200 bruços. Numa jornada que vai contar ainda com a estafeta de 4x200 livres feminina (Diana Durães, Victoria Kaminskaya, Tamila Holub e Ana Monteiro).