Mundiais: Ana Monteiro fora da final nos 200 metros mariposa

A portuguesa Ana Monteiro falhou esta quarta-feira a qualificação para a final dos 200 metros mariposa dos Mundiais de natação, em Gwangju, na Coreia do Sul, ao terminar com o 12.º tempo das meias-finais.A nadadora do Fluvial Vilacondense concluiu a prova em 2.09,72 minutos, mais 3,47 segundos do que a norte-americana Hali Flickinger, que venceu a série da portuguesa com o melhor registo no acesso à final, que fechou em 2.09,06.Ana Monteiro, que tinha sido 29.ª nos 100 metros mariposa, no domingo, foi sexta na segunda meia-final dos 200 mariposa.Ainda esta quarta-feira, Alexis Santos e Gabriel Lopes vão disputar as meias-finais dos 200 estilos.