Mundiais: Ana Pinho Rodrigues 14.ª nas meias-finais dos 50 metros bruços

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de se ter qualificado com o 16.º tempo das eliminatórias, Ana Pinho Rodrigues terminou este sábado à tarde no 14º posto das meias-finais dos 50 metros bruços dos Mundiais que decorrem em Doha.A nadadora portuguesa, que nestes Mundiais foi 27ª nos 100 bruços, fez o tempo de 31,09 segundos. O acesso à final encerrou em 30,69 segundos, enquanto a lituana Ruta Meilutyte fez a melhor marca, com 29,42.O recorde nacional de Ana Pinho Rodrigues está fixado em 30,73, desde junho de 2023.