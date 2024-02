Mundiais: Camila Rebelo é 10.ª nas meias-finais dos 100 metros costas

Camila Rebelo ficou esta segunda-feira em 10.º lugar nas meias-finais do 100 metros dos 100 metros costas dos Mundiais em Doha, com 1.00,91 minutos.A nadadora do Louzan, que havia sido 13.ª nas eliminatórias (1.01,51 minutos), ficou perto do seu máximo nacional (1.00,52), tempo que valeria acesso à final, que fechou em 1.00.68.Recorde-se que Camila Rebelo já está apurada para os Jogos Olímpicos de Paris'2024 nos 200 metros costas.