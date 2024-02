Diogo Ribeiro apurou-se esta sexta-feira para a final dos 100 metros mariposa do Campeonato do Mundo de Doha, com 51,30 segundos.O nadador de 19 anos, que foi campeão mundial dos 50 mariposa no Qatar, fez o melhor tempo das meias-finais.Nas eliminatórias, Diogo Ribeiro havia feito 51,78 segundos. Recorde-se que o recorde nacional do benfiquista estava fixado em 51,45 desde 1 de abril de 2023 no Funchal.No último Mundial, em Fukuoka'2023, Diogo Ribeiro tinha terminado as meias-finais em 13.º lugar (51,54).2º Jakub Majerski (POL), 51,333º Simon Bucher (AUT), 51,394º Mario Molla Yanes (ESP), 51,485º Chad Le Clos (AFS), 51,706º Josif Miladinov (BUL), 51,727º Nyls Korstanje (HOL), 51,758º Zach Harting (EUA), 51,78