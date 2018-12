Mundiais: Dois portugueses nas 'meias' e mais dois recordes nacionais

Os portugueses Gabriel Lopes e Alexis Santos garantiram esta quinta-feira presença nas meias-finais dos 50 metros costas e 100 metros estilos, nos Mundiais de piscina curta, num dia marcado pela queda de mais dois recordes de nacionais.Em Hangzhou, na China, Gabriel Lopes assegurou um lugar na meia-final dos 50 metros costas com a marca de 23,75 segundos, que fez cair o anterior recorde nacional da distância, de 23,86, que pertencia a Alexis Santos.Alexis Santos obteve o 12.º tempo das eliminatórias dos 100 metros estilos, com 53,09 segundos, e garantiu a presença nas meias-finais, ficando muito próximo do recorde de Portugal (53,06), que lhe pertence.Na mesma prova, Diogo Carvalho nadou em 53,97, terminando com o 20.º tempo.Nos 100 metros estilos, Raquel Pereira conclui as eliminatórias com a marca de 1.02,07 minutos, batendo o recorde nacional da distância, que se cifrava em 1.02,09 e pertencia a Victoria Kaminskaya desde 2014, mas não conseguiu a qualificação.Nas eliminatórias dos 50 metros livres, Miguel Nascimento obteve o 31.º tempo (21,81), entre 128 inscritos, anotando novo recorde pessoal.