Mundiais: Dois recordes do mundo e título para os EUA em 4x100 estilos

Os Estados Unidos bateram este domingo o recorde do mundo nos 4x100 metros estilos, numa prova em que Regan Smith fixou a melhor marca planetária dos 100 metros costas, nos Mundiais de natação de Gwangju, Coreia do Sul.Na final que lhes valeu a medalha de ouro, Regan Smith, Lilly King, Kelsi Dahlia e Simone Manuel fixaram o recorde em 3.50,40 minutos, batendo por mais de um segundo a anterior melhor marca, 3.51,55, fixado pela estafeta dos Estados Unidos em Budapeste, em 2017.No primeiro percurso, Regan Smith, de 17 anos, nadou os 100 metros costas em 57,57 segundos, retirando três centésimos ao anterior recorde, depois de no sábado ter conquistado o ouro nos 200.A equipa da Austrália terminou em segundo, com 3.53,42, e o Canadá em terceiro, com 3.53,58.