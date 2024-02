Mundiais: Final dos 100 mariposa de Diogo Ribeiro é sábado às 16h42

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter estado esta sexta-feira em grande destaque nas meias-finais dos 100 metros mariposa, onde bateu o recorde nacional e realizou o melhor tempo (51,30) , Diogo Ribeiro vai lutar este sábado, às 16h42, por mais um resultado histórico para natação e desporto nacional.O nadador português, de 19 anos, vai competir na pista 4, reservada para o atleta que realizou o melhor tempo das meias-finais.O adversário que ficou mais perto de Diogo Ribeiro foi o polaco Jakub Majerski, com 51,33, enquanto o austríaco Simon Bucher ficou em terceiro, com 51,39. Os restantes rivais do português na final de sábado são o espanhol Mario Yanes Molla (51,48), o sul-africano Chad Le Clos (51,70), o búlgaro Josif Miladinov (51,72), o holandês Nyls Korstanje (51,75) e o norte-americano Zach Harting (51,78).