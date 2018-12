Mundiais: Gabriel Lopes bate recorde nacional no último dia de competição

O nadador português Gabriel Lopes bateu este domingo o recorde nacional dos 200 metros costas, apesar de ter falhado a qualificação para a final da prova, no último dia dos Mundiais de piscina curta, em Hangzhou, na China.Gabriel Lopes nadou a distância em 1.52,66 minutos, superando o anterior máximo nacional, de 1.53,06, que pertencia a Pedro Oliveira desde 22 de dezembro de 2012, e terminando com o 16.º melhor tempo das eliminatórias, nas quais se apuravam para a final os oito mais rápidos.O atleta do Louzan Natação foi uma das principais figuras da seleção portuguesa em Hangzhou, uma vez que já batido o recorde nacional dos 50 metros costas (23,75 segundos e, posteriormente, 23,69), dos 100 metros costas (51,48 segundos) e ajudado a superar os máximos na estafeta de 4x100 e 4x200 metros livres.Portugal terminou os Mundiais de piscina curta com um total de 14 novos recordes nacionais e três presenças em finais, por Ana Catariana Monteiro (sexta classificada, nos 200 metros mariposa), João Vital (oitavos, nos 400 metros estilos) e a estafeta de 4x200 livres (sétima colocada).Também hoje, Raquel Pereira, que tinha superado o recorde nacional dos 100 metros estilos, terminou no 18.º lugar a prova dos 200 metros bruços, com o tempo de 2.25,28 minutos, a 18.ª melhor marca, entre 32 participantes.