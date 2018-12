Mundiais: João Vital na final dos 400 metros estilos

O nadador português João Vital qualificou-se este s]abado para a final da prova dos 400 metros estilos dos Mundiais de piscina curta, que decorrem em Hangzhou, na China, ao obter o oitavo melhor tempo nas eliminatórias.João Vital foi o último nadador apurado para a final, que se disputa ainda hoje, às 20:22 (12:22 em Lisboa), ao concluir a prova com o tempo de 4.06,93 minutos, superando por larga margem o seu máximo pessoal (4.09,19) e ficando muito perto do recorde nacional, de Diogo Carvalho, cifrado em 4.06,83.Nos 200 metros estilos femininos, as duas representantes lusas falharam a presença na final. Victoria Kaminskaya, recordista nacional, obteve o 19.º tempo nas eliminatórias, com 2.12,82 minutos, enquanto Diana Durães terminou com a 28.ª marca, de 2.16,26, tendo a qualificação para a final ficado fechado em 2.07,78.Ana Catarina Monteiro bateu o recorde pessoal nos 100 metros mariposa, com o tempo de 59,27 segundos, mas também não conseguiu apurar-se para as meias-finais da prova, uma vez que a última nadadora apurada obteve 58,22, tendo terminado com 24.º melhor registo, entre 46 inscritas.