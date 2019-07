Mundiais: Nadadores portugueses discretos nos 10 km em águas abertas

Os portugueses Rafael Gil e Tiago Campos tiveram esta terça-feira resultados discretos na prova de 10 quilómetros em águas abertas dos Mundiais de natação, em Gwangju, ao terminarem nos 42.º e 49.º lugares, respetivamente.Rafael Gil (Sporting) gastou 1:50.27,3 horas e Tiago Campos (CNRM-Rio Maior) 1:52.39,3, numa prova vencida pelo alemão Florie Wellbrock, em 1:47.55,9, após se impor ao sprint ao francês Marc-Antoine Olivier (1:47.56,1).O também alemão Rob Muffels ficou com o lugar mais baixo do pódio, com o tempo de 1:47.57,4."No final, fica o amargo para o Rafael Gil, que tinha como objetivo chegar na primeira metade (até ao 38.º lugar), que ficaram a uns escassos seis segundos. Algo que o nadador terá de trabalhar, pois as provas acabam sempre com discussões ao 'sprint'. Tiago, na sua estreia em Mundiais, lutou, mas acabou por ficar num terceiro grupo, sem nunca desistir de lutar pela classificação. O resultado fica um pouco aquém do esperado. Tirando a noção de que precisamos fazer para subir nesta classificação", avaliou o diretor técnico nacional, Daniel Viegas, citado pela Federação Portuguesa de Natação.No sábado, na prova de cinco quilómetros, Rafael Gil tinha sido 28.º e Tiago Campos 38.º.A representação portuguesa em águas abertas vai ficar entregue a Angélica André (Fluvial Portuense), que, depois do 19.º lugar nos 10 quilómetros, no domingo, vai disputar as provas de cinco e 25 quilómetros, na quarta e na sexta-feira, respetivamente.