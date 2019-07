Mundiais: Portuguesas passam os 75 pontos no dueto livre de natação artística

As portuguesas Beatriz Gonçalves e Cheila Vieira terminaram esta terça-feira na 31.ª posição a fase preliminar no dueto livre de natação artística dos Mundiais, ultrapassando a barreira dos 75 pontos em Gwangju, na Coreia do Sul.O par português terminou a prova com 75,6333 pontos (execução -- 22,800, impressão artística -- 30,5333 e dificuldade -- 23,300), terminando na 31.ª em 46 participantes."A equipa técnica está contente pela atuação de Beatriz e Cheila já que o objetivo desta época era alcançar os 75 pontos e hoje com as nossas coreografias conseguimos esse objetivo. (...). A nossa estratégia de adaptação ao fuso horário passava por obter o máximo de rendimento com o dueto técnico. Estávamos conscientes que seria difícil estar a 100% após quatro dias na Coreia. Ainda assim, ficamos muito contentes por termos passados alguns países que têm ficado à nossa frente e atingido a pontuação de 75", disse a treinadora Sylvia Hernandez.Com a qualificação para a final reservada às 12 melhores duplas, a Rússia conseguiu a melhor pontuação, com 96,6667, seguida da China (94,5333) e da Ucrânia (93,1333).