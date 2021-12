Mundiais: Portugueses fecham segundo dia sem apuramentos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os três nadadores portugueses que competiram esta sexta-feira nas eliminatórias da segunda jornada dos Mundiais de piscina curta ficaram todos na primeira metade da classificação, mas de fora das meias-finais e finais.

Num dia em que não caíram recordes de Portugal, Ana Catarina Monteiro nadou os 200 metros mariposa em 2.08,85 minutos, conseguindo a 16.ª posição entre as 34 nadadoras que participaram nas eliminatórias.

Nos 800 metros livres femininos, Diana Durães terminou na 17.ª posição da geral, entre 31 participantes, com o tempo de 8.32,17 minutos.

Fernando Silva conclui a qualificação dos 100 metros mariposa com a marca de 51,64 segundos, a 32.ª melhor entre 83 nadadores.

Portugal está representado por oito nadadores - cinco masculinos e três femininos - nos Mundiais de piscina curta, que decorrem até terça-feira, na capital dos Emirados Árabes Unidos.

No sábado, Alexis Santos nada as eliminatórias dos 50 metros costas e 100 metros estilos, e Miguel Nascimento participa no apuramento dos 50 metros livres.