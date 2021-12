Mundiais: Siobhan Haughey faz história para Hong Kong

Resultados Resultados

Siobhan Haughey, de 24 anos, fez história na tarde desta quinta-feira nos Mundiais de piscina curta de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), ao vencer com um novo recorde do Mundo os 200 metros livres, com o tempo canhão de 1.50,31 minutos, melhorando a anterior melhor marca de sempre que pertencia à sueca Sarah Sjostrom (1.50,43) desde 2017.Com este feito, Haughey torna-se na primeira nadadora de Hong Kong de sempre a sagrar-se campeã do Mundo e detentora de um recorde mundial."Espero que seja o início de uma longa caminhada de sucesso para mim e para outros desportistas de Hong Kong", afirmou Haughey, que nos Jogos Olímpicos de Tóquio havia conquistado duas medalhas de prata (100 e 200 livres).