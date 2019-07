Mundiais: Tamila Holub e Diana Durães falham final dos 800 metros livres

As portuguesas Tamila Holub e Diana Durães falharam esta sexta-feira a qualificação para a final da prova dos 800 metros livres dos Mundiais de natação, que decorrem em Gwangju, na Coreia do Sul.Holub obteve a melhor marca, ao nadar a distância em 8.38,77 minutos, terminando com o 17.º tempo das eliminatórias, enquanto Durães concluiu a prova em 8.44,37, a 20.ª melhor marca, entre 40 participantes, muito atrás do registo que fechou a qualificação para a final, de 8.29,70.As duas atletas portuguesas, que tem os mínimos olímpicos para Tóquio'2020, na prova dos 1.500 metros, nadaram abaixo dos recordes pessoais: Tamila Holub tem como máximo 8.36,21 e Diana Durães é recordista nacional, com 8.29,33, estabelecido em 2018.O quarteto português composto por Miguel Nascimento, Alexis Santos, Tomás Veloso e Diogo Carvalho não teve melhor sorte nas eliminatórias da estafeta de 4x200 livres, ao terminaram no 20.º e antepenúltimo lugar, com o tempo de 7.17,92 minutos, enquanto a passagem à final encerrou em 7.08,45.Miguel Nascimento inscrito estava inscrito na prova de 50 metros livres, mas não participou nas eliminatórias.