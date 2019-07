Mundiais: Victoria Kaminskaya volta a bater recorde nacional dos 200 metros bruços

A nadadora portuguesa Victoria Kaminskaya bateu esta quinta-feira pela segunda vez o recorde nacional dos 200 metros bruços, apesar de ter falhado a qualificação para a final da prova dos Mundiais de Gwangju, na Coreia do Sul.Kaminskaya nadou a distância em 2.25,67 minutos, retirando 39 centésimos ao anterior máximo , de 2.26,06, que tinha estabelecido horas antes, durante as eliminatórias, ficando a apenas 15 centésimos da marca de qualificação direta para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 (2.25,52).No total, a nadadora do Benfica retirou esta quinta-feira mais de 1,5 segundos ao recorde nacional de 2.27,19 minutos, que tinha estabelecido em 06 de agosto de 2018, em Glasgow, na Escócia, mas não conseguiu apurar-se para a final da prova, terminando com o 12.º melhor tempo, entre 16 atletas.A portuguesa, de 23 anos, ficou a mais de um segundo da última nadadora qualificada para a final, a sul-africana Kaylene Corbett, oitava classificada, com o tempo de 2.24,18 minutos, numa fase da prova em que a russa Yuliya Efimova confirmou o favoritismo, ao impor-se em 2.21,20.Kaminskaya participou também na estafeta feminina de 4x200 metros livres, ao lado de Diana Durães, Tamila Holub e Ana Monteiro, mas a equipa portuguesa não foi além do 14.º e último tempo, com 8.29,99 minutos, muito longe do apuramento para a final e até do recorde nacional, de 8.13,42.Gabriel José Lopes, pelo contrário, foi afastado nas eliminatórias dos 200 metros costas, ao concluir a prova em 2.03,33 minutos, o 34.º melhor registo (quinto na sua série), entre 42 atletas, enquanto a passagem às meias-finais fechou em 1.58,07.