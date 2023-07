Mundial: Camila Rebelo apura-se para as meias-finais dos 200 metros costas

Camila Rebelo ficou na madrugada desta sexta-feira em 15.º lugar das eliminatórias dos 200 metros costas no Mundial de Fukuoka, com 2.11.80 minutos, apurando-se para as meias-finais.A portuguesa de 20 anos foi 6.ª na 3ª série, liderada pela norte-americana Rhyan White (2.09,68). A nadadora do Louzan, que já tem o bilhete confirmado para Paris'2024, ficou ainda distante do seu recorde nacional, de 2.09.84, feito a 31 de março deste ano, tendo assim ainda margem de evolução.O acesso às meias-finais, que se realizam às 12h20, fechou em 2.11,94. A norte-americana Regan Smith realizou o melhor tempo, com 2.07,24.