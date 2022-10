Mundial com mínimos revistos

Com o objetivo de tornar o Mundial de piscina curta de Melbourne com maior interesse competitivo, a Federação Portuguesa de Natação (FPN) anunciou que reviu os critérios de participação e as metas para a prova que se realiza de 3 a 18 de dezembro, depois de ouvir a proposta do selecionador Alberto Silva. A decisão prende-se pela questão logística, uma vez que este Mundial estava inicialmente previsto para Kazan (Rússia), mas foi mudado para a Austrália devido ao conflito com a Ucrânia. Para além de rever os critérios (fase da época e a viagem não ajuda), a FPN definiu também como objetivo a obtenção de classificações entre os oito primeiros, ou seja, atingir as finais. Os mínimos para o Mundial podem ser cumpridos até ao Meeting do Algarve (11 a 13 de novembro). Recorde-se que os nadadores já têm na mira a corrida para os Paris’2024: os tempos são válidos a partir de março.