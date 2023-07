Mundial: Diogo Ribeiro nas meias-finais dos 100 metros mariposa

Diogo Ribeiro apurou-se na madrugada desta sexta-feira para as meias-finais dos 100 metros mariposa do Mundial de Fukuoka, ao fazer o 12.º melhor tempo das eliminatórias, com 51,57 segundos.O vice-campeão mundial dos 50 metros mariposa no Japão, de 18 anos, competiu na 8.ª e última série, tendo sido terceiro classificado na sua série, liderada pelo canadiano Josh Liendo (50,98).O acesso às meias-finais, que se realizam às 12h09 encerrou em 51,76. O australiano Matthew Temple fez o melhor tempo das eliminatórias, com 50,76.Diogo Ribeiro fez a sua segunda melhor marca de sempre, só atrás do seu recorde nacional, que está fixado em 51,45, minutos, feito a 1 de abril deste ano.As meias-finais dos 100 metros mariposa realizam-se às 12h09.