Mundial: Diogo Ribeiro também segue para as meias-finais dos 50 metros livres

Cerca de 30 minutos depois de ter estado em ação nas eliminatórias dos 100 metros mariposa, Diogo Ribeiro voltou a competir no Mundial de Fukuoka, agora nos 50 metros livres, tendo garantido também o acesso às meias-finais, com o 16.º melhor tempo: 22.05 segundos.A competir na mesma 12.ª série do que Miguel Nascimento, que terminou em 34.º com 22,38 segundos, Diogo Ribeiro ficou ligeiramente distante do seu recorde nacional de 21,87 segundos, realizado a 30 de março deste ano. Com 21,35, o australiano Cameron McEvoy realizou a melhor marca das eliminatórias.As meias-finais dos 50 metros livres realizam-se mais logo, às 12h40. Antes, o benfiquista terá ainda as 'meias' dos 100 metros mariposa (12h09)