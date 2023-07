Mundial: Tamila Holub 25.ª nas eliminatórias dos 800 metros livres

Tamila Holub terminou na madrugada desta sexta-feira no 25.º lugar as eliminatórias dos 800 metros livres do Mundial de Fukuoka, no Japão, com 8.42,90 minutos.A competir na terceira e penúltima série, a nadadora de 24 anos do Sp. Braga, que havia sido 20ª nos 1.500 metros livres, foi 10ª na sua série, ficando a 10 segundos do seu recorde pessoal de 8.32,30.O acesso à final de amanhã fechou em 8.22,20, com a imparável norte-americana Katie Ledecky a realizar o melhor tempo das eliminatórias, com 8.15,60.