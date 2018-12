Nacionais fecham com quatro recordes nacionais absolutos

Os campeonatos nacionais de piscina curta, que este domingo terminaram em Felgueiras, ficaram marcados pela obtenção de 10 recordes nacionais absolutos, quatro dos quais estabelecidos no último dia de competições.Nos 1.500 metros livres, José Lopes tornou-se o primeiro português a baixar a barreira dos 15 minutos, com a marca de 14.58,18, fazendo cair o anterior máximo, 15.00,35, fixado por Filipe Santo há menos de um mês."Estou muito feliz. Segui as indicações do meu treinador [Luís Cameira] e procurei controlar a prova nos primeiros 800 metros com um ritmo forte para na segunda parte acelerar. Foi o que aconteceu. O objetivo é continuar a trabalhar cada vez mais para evoluir e poder sonhar com objetivos mais altos na minha carreira", disse o nadador, à assessoria de imprensa da federação de natação.Diana Durães nadou os 800 metros livres em 8.23,23 minutos, melhorando a melhor marca nacional (8.24,09) que lhe pertencia e obtendo mínimos para os Europeus."Depois do recorde nacional nos 1500 livres percebi que era possível melhorar também o máximo dos 800 metros. Claro que há algum cansaço acumulado ao fim de algumas semanas de competições, após os mundiais, mas o meu nível aeróbio permite-me ainda assim recuperar o que não acontecia há dois anos", afirmou a nadadora.Nos 100 metros estilos, Ana Rodrigues cronometrou 1.01,83 minutos, melhorando a melhor marca portuguesa (1.02,07), estabelecida há pouco mais de uma semana por Raquel Pereira."Este recorde dos 100 estilos e o dos 100 livres estavam nos meus objetivos apesar dos estilos eu ser mais fraca em costas. Foi uma prova muita competitiva, mas o apoio da família, dos amigos e do treinador permitiram-se superar-me", referiu.O quarteto do Benfica formado por Luís Pereira, Guilherme Dias, Miguel Nascimento e José Paula Carvalho, superou o máximo absoluto dos 4x100 livres com a marca de 3.15,63 minutos.