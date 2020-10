Nadador campeão mundial suspenso até final do ano por... ter traído a mulher

Daiya Seto é uma das maiores estrelas do desporto japonês e esta semana foi castigado desportivamente devido a um caso... extra-conjugal.





O nadador campeão mundial foi suspenso até ao final do ano pela Federação Japonesa da Natação, no entanto poderá disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.O escândalo rebentou no início do mês quando Daiya Seto foi visto a entrar num motel acompanhado mas não pela mulher.Além de estar suspenso até final do ano, o atual campeão mundial dos 200m e 400m estilos e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio'2016, também pediu para deixar de ser o capitão da seleção japonesa de natação, tendo pedido publicamente desculpa pelo seu comportamento."Penso que o meu pedido de desculpas é continuar a nadar, restaurando a confiança da minha família, que foi profundamente magoada pelo meu comportamento irresponsável", reconheceu Daiya Seto que viu ainda um dos seus maiores patrocinadores romper com o contrato após este episódio de traição."Temos apoiado o Seto, mas esse problema não condiz com a imagem que a nossa empresa espera projetar", jutificou a companhia aérea Japan Airlines em comunicado.Daiya Seto é casado e pai de duas meninas.