Nadador espanhol acusado de homicídio após conduzir em contra-mão e causar acidente mortal

#ColisiónFrontal km 1 #M11 sentido #Madrid entre turismo y taxi



??@SAMUR_PC confirma el fallecimiento del pasajero del taxi y atiende a los dos conductores.

??Tras el impacto,el taxi queda montado sobre el guardarraíl.@BomberosMad rescata a la víctima mortal y retira el vehículo pic.twitter.com/rpjI0KiBiq — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) March 5, 2023

A imprensa espanhola relata que um jovem nadador de 18 anos foi acusado de homicídio, depois de conduzir em contra-mão numa autoestrada de Madrid, no passado dia 5, acabando por embater num táxi. Uma pessoa morreu.Tudo aconteceu por volta das 5 da manhã. O nadador, que conduzia um SUV, bateu de frente no táxi, o motorista sofreu um traumatismo torácico severo, enquanto que o passageiro que transportava, um cidadão norte-americano, de 48 anos, acabou por morrer no local.A identidade do condutor do SUV, que sofreu ferimentos ligeiros, não foi revelada pelas autoridades, mas a imprensa do país diz agora tratar-se de um nadador do Real Canoe. Tinha carta de condução há pouco tempo e ia para casa, a norte de Madrid.Num teste de alcoolemia realizado no local acusou mais do dobro do limite legal em Espanha, dando também positivo ao consumo de cannabis. Num segundo teste, realizado 7 horas depois, deu negativo ao consumo de drogas, pelo que esta prova, segundo escreve a 'Marca' não será admissível no processo.