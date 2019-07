Nadador medalhado olímpico foi preso durante o Mundial por assédio sexual

Um nadador estrangeiro que participou no Mundial da Coreia do Sul - prova que terminou este fim-de-semana em Gwangju - foi preso na sequência de uma denúncia de assédio sexual.A informação foi divulgada por fontes oficiais, que todavia não revelaram o nome do atleta. A agência Yonhap conta que o nadador em causa tem 22 anos e que ganhou uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio e Janeiro, em 2016.A denúncia foi feita por uma jovem de 18 anos e o caso terá tido lugar numa discoteca, por volta das 3 da manhã do último domingo.As mesmas fontes adiantam que o nadador negou o sucedido e que foi assistido por um advogado, da mesma nacionalidade.