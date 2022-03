Nadadora de origem ucraniana 'atacada' por pisar bandeira da Rússia: «É repugnante»

Viktoria Zeynep Gunes, nadadora turca, está a causar uma onda de polémica nas redes sociais, isto porque a atleta, de origem ucraniana, publicou recentemente uma imagem - entretanto apagada (ver acima) - onde aparecia a pisar a bandeira russa, originando de imediato uma reação do Ministro do Desporto do país, Dmitry Shvishev, que condenou o ato "repugnante"."É algo realmente repugnante. Gostaria que a Federação Internacional de Natação (FINA), assim como outras organizações relevantes, castigassem a nadadora por este comportamento. Os nossos atletas já foram punidos pelas suas atitudes, e aqui temos uma verdadeira manifestação de nacionalismo a um país. Tais provocações devem ser castigadas independentemente do país a que se dirijam ou do país que represente a atleta que as faz", pediu Shvishev.Viktoria, que deixou a Crimeia aos 15 anos e emigrou para a Turquia na sequência do conflito com a Rússia, também já revelou o "medo" que sentiu durante esse período."Estávamos em Yalta quando os russos chegaram e estávamos com muito medo. Voltámos imediatamente para Poltava e começámos uma nova vida. Acabámos por descobrir que a piscina onde eu nadava em Kiev era radioativa".A nadadora competiu recentemente nos Jogos Olímpicos de Tóquio com a bandeira turca, e em 2021 sagrou-se campeã europeia na prova de 400 metros estilos nos Europeus de Natação em piscina curta.