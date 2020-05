Nadadora olímpica está de quarentena com o ex-marido e o atual namorado

A nadadora britânica Rebecca Adlington cumpre o isolamento social em circunstâncias que para muitos podem parecer estanhas. Ou até mesmo insólitas. A campeã olímpica nos Jogos de Pequim'2008 (400 e 800 metros livres), de 31 anos, está a partilhar a mesma casa com ex-marido e do atual namorado.





'Becky', como é conhecida, convidou Harry Needs para passar este período de confinamento em sua casa, para que pudesse estar perto da filha de ambos, Summer, de quatro anos.Harry, de 28 anos, levou com ele um amigo, o nadador jamaicano Michael Gunning, de 26, para lhes fazer companhia, sendo que na mesma casa, em Manchester, está ainda Andrew Parsons, o atual companheiro de Rebecca Adlington.Conta uma fonte próxima do ex-casal ao 'The Sun' que Becky e Harry separaram-se em 2016, depois de apenas 18 meses de casamento, mas mantêm uma boa relação. "São amigos e fazem tudo o que for melhor para a Summer. Dão-se bem, por isso, por que não? Além do mais o amigo do Harry, o Michael, também é amigo da Becky e do Andrew."Na semana passada Harry partilhou uma foto dos cinco juntos onde escreveu "não podia desejar um confinamento em melhor companhia".