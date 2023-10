Nadadoras portuguesas sem finais na despedida da Taça do Mundo de Atenas

As portuguesas Mariana Cunha e Ana Catarina Monteiro falharam este domingo o acesso à final dos 100 metros mariposa da Taça do Mundo de Atenas, com a nadadora olímpica do Fluvial Vilacondense a ficar-se também pelas eliminatórias nos 200 estilos.

Mariana Cunha, do Colégio Efanor, registou o 16.º melhor tempo nas eliminatórias dos 100 mariposa, ao nadar em 01.01,42 minutos, com Ana Catarina Monteiro a ser 18.ª, com o tempo de 01.02,18, numa prova em que a passagem à final encerrou nos 59,63 segundos.

A nadadora do Fluvial Vilacondense voltou à água para os 200 estilos, registando o 15.º tempo (02.25,44 minutos) entre as 33 nadadoras inscritas - 02.19,46 foi a marca da última das apuradas para a final.

Na sexta-feira, Ana Catarina Monteiro foi sexta classificada na final dos 200 metros mariposa em Atenas, a mesma distância que a tornou na única mulher portuguesa a chegar a uma meia-final de uns Jogos Olímpicos, em Tóquio'2020.