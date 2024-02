Nadadores portugueses de águas abertas no top 30 mundial mas fora dos Jogos Paris'2024

Os portugueses Tiago Campos e Diogo Cardoso terminaram este domingo nos 23.º e 26.º lugares, respetivamente, os 10 quilómetros de águas abertas dos Mundiais de desportos aquáticos, no Qatar, ficando fora dos lugares de acesso aos Jogos Olímpicos Paris'2024.

A prova, disputada no porto de Doha, foi ganha pelo húngaro Kristof Rasovszky, campeão olímpico em Tóquio2020, com o tempo de 1:48.21,20 horas, tendo Tiago Campos terminado com o tempo de 1:49.54,50 horas, e Diogo Cardoso com 1:49.58,20.

Daniel Viegas, diretor técnico nacional para as águas abertas, elogiou a prestação dos nadadores portugueses, que "estão no primeiro terço da elite mundial", mas reconheceu que foi falhado o objetivo de conseguir a qualificação olímpica.

"Os nossos nadadores mostraram que estão no primeiro terço da elite mundial e lutaram pelas vagas olímpicas. Só havia 17 vagas em jogo [do total de 22 disponíveis]. Uma vai para o país organizador dos Jogos e as outras quatro vão para os outros continentes. Por isso, para nós, portugueses, só havia 17 vagas", afirmou Daniel Viegas, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Natação (FPN).

O responsável técnico considerou que a prova, disputada por mais de 50 nadadores, foi "muito homogénea" e lembrou que os portugueses "seguiram sempre no grupo da frente até à última volta, em que houve uma mudança de ritmo muito forte".

No sábado, Angélica André conseguiu a medalha de bronze na prova feminina dos 10 quilómetros e o apuramento para os Jogos Olímpicos Paris'2024, onde será a única portuguesa nas competições de águas abertas.

Em Doha, os quatro nadadores portugueses envolvidos nas competições de águas abertas - Angélica André, Mafalda Rosa, Tiago Campos e Diogo Cardoso - vão ainda disputar as provas individuais de cinco quilómetros e a estafeta mista de 4x1.500 metros.

Portugal está representado por um total de 15 nadadores em três das seis competições dos Mundiais de desportos aquáticos: natação artística, natação pura e águas abertas.