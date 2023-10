Nadadores portugueses sem finais no segundo dia da Taça do Mundo de Budapeste

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O nadador João Costa foi este sábado o melhor português na Taça do Mundo de Budapeste, ao terminar com o 12.º tempo entre os 50 inscritos, as eliminatórias dos 50 metros costas.

João Costa ficou fora da final, para a qual o apuramento fechou nos 25,66 segundos, ao nadar em 25,88. O mais rápido das eliminatórias foi o norte-americano Michael Andrew (24,89).

Nos 100 livres, dominados pelo italiano Thomas Ceccon, que cronometrou 48,73, Diogo Ribeiro registou o tempo de 49,82 segundos e a 14.ª posição, enquanto Miguel Nascimento foi 24.º com 50,97.

Mariana Cunha concluiu as eliminatórias dos 50 metros mariposa em 27,62 segundos, conseguindo o 19.º tempo, e Ana Catarina Monteiro, que na sexta-feira foi sexta na final dos 200 metros mariposa, fechou com a 30.ª marca entre as 55 participantes, ao nadar em 28,79.

No domingo, último dia de competição, Diogo Ribeiro participa nas eliminatórias dos 50 metros mariposa, distância na qual se sagrou em julho vice-campeão mundial, juntamente com Miguel Nascimento., enquanto Mariana Cunha e Ana Catarina Monteiro participam nas qualificações dos 100 metros mariposa, e João Costa nas dos 100 metros costas.