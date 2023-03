Marco Meneses bateu esta sexta-feira o recorde do mundo dos 50 metros costas (S11) no 'WPS World Series Great Britain', que decorre em Sheffield (Reino Unido).O nadador do Crasto venceu a final com 31,47 segundos, melhorando o anterior máximo mundial na posse do checo David Kratochvil (31,58)."Estou muito contente com este recorde do Mundo. Foi um pouco inesperado. Era um recorde difícil de bater por isso estou muito contente do o ter superado. Vamos continuar a treinar para superar mais recordes. No Mundial é tentar alcançar as medalhas", reagiu o português.