Natação adaptada: Porto acolhe Nacionais com 127 inscritos

O Porto recebe este fim de semana o Tranquilidade Campeonato Nacional Inverno de natação adaptada, no Complexo de Piscinas da Campanhã. A competição conta com 127 atletas inscritos, em representação de 30 clubes.Susana Veiga, Diogo Cancela, Ivo Rocha e Marco Meneses, todos integrados no projeto paralímpico; Tomás Cordeiro, das esperanças paralímpicas; e Diogo Neves, Miguel Cruz, Ricardo Beleza e Tiago Neves do projeto surdolímpico, que terão Jogos este ano no Brasil, terão no Porto o primeiro momento de avaliação da temporada.A primeira competição nacional da época terá como objetivo principal a obtenção de mínimos para o Campeonato do Mundo Madeira, no Funchal, de 12 a 18 junho deste ano.Já os nadadores surdolímpicos irão aferir o momento de preparação sendo uma prova de preparação para o evento principal do ciclo, os Jogos Surdolímpicos que decorrem de 1 e 15 de maio de 2022, na cidade brasileira de Caxias do Sul.O FC Porto com 19 nadadores, a Associação Desporto Adaptado do Porto (18) e a Feira Viva Cultura e Desporto (15) e Sporting (12) são os clubes mais representados.As competições decorrem sábado, a partir das 15h30, e domingo, pelas 9h30.