Natação artística: Carlota Fonseca e Lara Botelho na final do Europeu de juniores do Funchal Dueto ficou no 12.º posto nas eliminatórias com 123.3479 pontos





• Foto: FP Natação