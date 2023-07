Natação artística: Europeu de juniores reúne 22 países na Madeira

O Campeonato da Europa de Juniores de natação artística foi esta segunda-feira apresentado na Reitoria da Universidade da Madeira. Funchal vai receber a prova de 2 a 6 de agosto, reunindo a elite da variente nas Piscinas da Penteada. Em ação estarão 165 atletas em representação de 22 países, entre elas a seleção de Portugal.António José Silva, presidente da FPN, da LEN e vice-presidente da World Aquatics, mostrou-se entusiasmado. "Em nome do Comité Organizador da LEN European Júnior Artistic Swimming 2023, estou muito feliz por receber a jovem elite da natação artística no Funchal, Madeira, Portugal. Estamos muito orgulhosos de organizar este campeonato.A Comissão Organizadora, a FPN, a Associação da Natação da Madeira, o Governo Regional e a Câmara do Funchal têm a certeza que o Funchal vai acolher a natação artística Europeia de forma calorosa, revelando-lhes um pouco da beleza da Madeira, a sua natureza e magia durante a semana que irão passar no arquipélago. Portugal e a Madeira, em particular, são agora um dos maiores palcos do mundo das disciplinas de natação e, por isso, esperamos que todos os participantes venham compartilhar connosco a alegria deste evento, onde a competição estará ao seu mais alto nível. Esperamos por todos no Funchal em agosto!", disse na apresentação.