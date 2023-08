Natação artística: Grécia e Espanha conquistam ouro no Europeu de juniores no Funchal

No terceiro dia do Europeu de natação artística de juniores no Funchal, a Grécia conquistou o ouro na final de dueto livre. E na Final de dueto livre misto, a vitória foi para os atuais campeões Espanha.A Grécia sagrou-se campeã europeia júnior pela primeira vez desde 2007, graças a um forte desempenho de Maria Karapanagiotou e Ifigeneia Krommydaki. A dupla ficou em segundo lugar na ronda preliminar, mas conseguiu conquistar o ouro com uma pontuação de 179,6146. Susanna Pedotti e Alessia Macchi, da Itália, medalhas de bronze em 2022, foram prata com uma pontuação de 165,1708. Alisa Kulyk e Ameliia Volynska, da Ucrânia, ficaram em 10.º lugar na preliminar, mas conseguiram a medalha de bronze na final com uma pontuação de 160,8500 e assim garantiram ao seu país a primeira medalha nesta competição.Na final de dueto livre misto, os campeões europeus juniores, Maria Bofill Strub e Dennis Gonzalez Boneu, da Espanha, defenderam com sucesso seu título no Funchal. A dupla marcou 168,3021 e recebeu a melhor pontuação de impressão artística da noite com 85,0000.Beatrice Crass e Ranjuo Tomblin da Grã-Bretanha, que terminaram em quarto lugar no ano passado, ganharam a prata com 132,2146. Os dois acabaram de uma campanha de sucesso também no palco sénior. Ginevra Marchetti e Gabriele Minak, da Itália, completaram o pódio, conquistando o bronze com 112,8208 pontos.