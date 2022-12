Nicholas Santos sagra-se campeão mundial aos 42 anos

Que ninguém se atreva a chamar-lhe de velho! Nicholas Santos voltou a mostrar ontem que dentro da piscina a idade não conta! Aos 42 anos, isso mesmo, o experiente nadador brasileiro sagrou-se campeão mundial de piscina curta dos 50 metros mariposa em Melbourne, deixando assim a fasquia bem alta no livro de recordes do atleta mais velho a conquistar um título mundial na natação.





E se pensa que a concorrência era fraca e o tempo vencedor não foi nada de especial... desengane-se. Nicholas Santos ganhou o ouro nesta distância pela quarta vez na carreira (2012, 2018, 2021 e 2022) com 21,78 segundos, um novo recorde dos campeonatos e que não ficou muito distante do seu máximo mundial (21,75, feitos em 2018), à frente do suíço Noe Ponti (21,96), que tem... metade da sua idade (21 anos). O pódio ficou completo pelo húngaro Szebasztián Szabo (21,98), de 26 anos. Por curiosidade, o máximo português é de 23,16, de Fernando Silva, desde 2021. A nível olímpico, o recorde do atleta mais velho a conquistar o ouro na modalidade pertence ao norte-americano Anthony Ervin, que aos 35 anos ganhou os 50 livres nos Jogos do Rio’2016.

Nicholas termina assim em grande, uma vez que após a prova anunciou que encerrou na Austrália a sua longa e recheada carreira. Bravo!