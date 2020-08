Novo recorde nacional na estafeta feminina 4x100 metros no Open de Loulé

As nadadoras Francisca Martins, Rita Barros Frischknecht, Camila Rebelo e Ana Rodrigues registaram este sábado um novo recorde de Portugal na estafeta 4x100 metros, no segundo dia do Open de Loulé de natação.

Com um tempo de 3.51,55 minutos, a formação portuguesa estabeleceu um novo máximo e conseguiu o segundo lugar, atrás da equipa principal de Espanha, que venceu com 3.48,69.

Numa prova que agrega nadadores portugueses, espanhóis e brasileiros, destaque ainda para João Costa, que conseguiu mínimos para o Europeu de Budapeste, marcado para maio de 2021, nos 200 metros costas, com um novo recorde pessoal, de 1:59,78 minutos, sendo ainda o único abaixo dos dois minutos numa distância que venceu, à frente de Francisco Santos, segundo.

O dia registou vários pódios para Portugal, com a Espanha a cimentar a primeira posição por equipas, destacando-se ainda o segundo lugar de José Paulo Lopes nos 400 metros livres, antes de vencer nos 400 metros estilos.

Gabriel Lopes, nos 50 metros mariposa, Miguel Nascimento, nos 50 metros livres, e Francisco Quintas nos 100 metros bruços, foram outros segundos lugares de destaque em Loulé.

Victoria Kaminskaya foi terceira nos 100 metros bruços, o mesmo lugar de Rita Barros Frischknecht nos 200 metros costas e de Catarina Monteiro nos 50 metros mariposa.

A estafeta masculina portuguesa, com Miguel Nascimento, Gabriel Lopes, Tomás Lopes e Tomás Veloso também foi terceira nos 4x100 metros, no segundo de três dias do Open de Loulé, que termina no domingo.