Olímpicos em ação no Meeting Internacional de Lisboa

O Meeting Internacional de Lisboa, que se realiza este sábado e domingo no Jamor, contará com um cartaz de luxo, onde se destacam a participações dos cinco atletas já com mínimos para os Jogos Olímpicos de Tóquio.





Num total de 640 nadadores inscritos, em representação de 77 clubes (e três seleções), Diana Durães, Tamila Holub, Ana Catarina Monteiro, Gabriel Lopes e Alexis Santos estarão em ação, assim como os restantes atletas integrados no projeto olímpico que tentarão obter mínimos para Tóquio: João Vital, Victoria Kaminskaya, Miguel Nascimento, Rafaela Azevedo e Rita Frischknecht.As eliminatórias iniciam-se às 08h30 e as finais às 16h30.