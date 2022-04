Open de Espanha: Ana Catarina Monteiro vence final dos 200 metros mariposa

A olímpica Ana Catarina Monteiro esteve esta terça-feira em grande destaque no terceiro e último dia do Open de Espanha, em Málaga, ao vencer a final dos 200 metros mariposa.A nadadora do Fluvial Vilacondense, de 28 anos, dominou toda a prova e terminou com 2.11,95 minutos, superiorizando-se às espanholas Julia Pujadas Rusiñol (2.14,21) e Paula Otero Fernández (2.14,62). A jovem Mariana Cunha, do Colégio Efanor, que na véspera havia triunfado nos 100 mariposa, acabou em quarto lugar com 2.14,84.Recorde-se que Ana Catarina Monteiro é a atual recordista nacional dos 200 mariposa, com 2.08,03 feitos em 2018. Já Mariana Cunha tem como máximo pessoal 2.13,45.