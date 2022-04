Open de Espanha: Mariana Cunha vence final dos 100 metros mariposa

Mariana Cunha venceu esta segunda-feira a final dos 100 metros mariposa do Open de Espanha, em Málaga. Com 1.00,39 minutos, a nadadora do Colégio Efanor ficou à frente das espanholas Carla Hurtado Sirera (1.00,69) e Catalina Corro Lorente (1.00,69).A olímpica Ana Catarina Monteiro (Fluvial Vilacondense) terminou em 5.º lugar, com 1.01,10.A dupla portuguesa volta a competir na terça-feira, agora nos 200 mariposa.