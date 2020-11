Open do Jamor para dar ritmo competitivo

De forma a proporcionar um momento competitivo de nível elevado aos melhores nadadores e a viabilização da obtenção de mínimos para as principais competições internacionais, como os Jogos Olímpicos, Europeu absoluto, Mundial e Europeu júnior, a Federação Portuguesa de Natação (FPN) anunciou esta sexta-feira que vai organizar, nos dias 19 e 20 de dezembro, o Open do Jamor.





De acordo com a informação publicada, o torneio destina-se às categorias juvenil, júnior e sénior, podendo participar os nadadores filiados que tenham cumprido os critérios de admissão, ou seja, nadadores com os 10 melhores tempos de inscrição em piscina de 50m ou de 25m convertidos, obtidos desde 1 de janeiro de 2019. Não haverá limite de provas por participante neste torneio. Divididas em duas sessões diárias, a competição tem início marcado para as 9h e às 16h. As inscrições está abertas até dia 9 de dezembro.A FPN garantiu ainda que todos os participantes ficarão sujeitos ao cumprimento de todas as normas definidas no protocolo de higiene e segurança.