Pais de campeão olímpico revelam pesadelo e apontam a rival chinês: «Atiram-nos fezes de cão»

O australiano Mack Horton e o chinês Sun Yang protagonizaram uma das maiores rivalidades na história recente da natação mundial e a suspensão de oito anos imposta a Sun Yang continua a dar que falar, com os pais de Mack Horton a revelarem em entrevista ao 'Mundo Deportivo' que têm sido ameaçados de morte e perseguidos por apoiantes do nadador chinês.





Horton conquistou o ouro olímpico dos 400 metros livres no Rio'2016 ao bater Yang (que era o campeão em título e ficou com a medalha de prata) e já aí o australiano insinuava que o rival se dopava, depois de o chinês ter cumprido um castigo de 3 meses em 2014 por usar uma substância estimulante. Na altura até se cumprimentaram, mas a rivalidade subiu de tom no ano passado durante os Mundiais de Gwangju, na Coreia do Sul. Yang venceu uma prova, Horton ficou em 2º lugar e como forma de protesto recusou-se a entrar na foto do pódio."Há quase um ano que, durante a noite, uma carrinha preta estaciona em frente à nossa casa durante algum tempo e atira fezes de cão para o nosso pátio", contaram Andrew e Cheryl Horton ao jornal espanhol.O pai do nadador australiano revelou ainda que ele e a mulher têm recebido ameaças de morte diárias na internet e que têm encontrado vários vidros espalhados nas imediações de casa, além de que muitos outros veículos costumam abrandar quando passam naquela zona. Perante isto Andrew acredita que tudo "está a ser feito por profissionais do crime".